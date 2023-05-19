В Челябинске суд взыскал с самокатчика 2 млн рублей за смерть пенсионерки

Суд взыскал с жителя Челябинска 2 млн руб. за смерть пенсионерки, которую он сбил на электросамокате. Компенсацию морального вреда получат сын, дочь и четверо внуков погибшей горожанки, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«При определении размера компенсации суд учел требования разумности и справедливости, степень нравственных и физических страданий, степень вины нарушителя»,– сообщает прокуратура, поддержавшая требования семьи погибшей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в мае 2021 года на улице Гагарина в Ленинском районе. Водитель электросамоката, которому на тот момент было 19 лет, совершил наезд на пожилую женщину. Впоследствии от полученных травм челябинка скончалась. Против самокатчика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ноябре 2022 года Ленинский районный суд приговорил его к одному году ограничения свободы.

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