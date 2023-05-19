В Пермь едет главный хоккейный трофей России

27 мая в Пермь привезут главный хоккейный трофей страны — Кубок Гагарина. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Молот», посмотреть на кубок и сфотографироваться с ним смогут все желающие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Бывший воспитанник хоккейной школы «Молот», а сейчас — защитник ЦСКА Николай Макаров завоевал почетный трофей в этом году вместе с армейской командой. Согласно регламенту, игроки команды-победительницы могут продемонстрировать кубок в родном городе.

Николай Макаров является серебряным призером юниорского чемпионата мира-2021, серебряным призером Кубка Харламова, обладателем Кубка Гагарина 2023 года.