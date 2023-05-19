КСП Прикамья заметила улучшение ввода строящихся краевых объектов

Из 12 объектов общественной инфраструктуры регионального значения, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2022, были завершены 7 объектов. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов на публичных слушаниях, посвященных исполнению регионального бюджета в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Тушнолобов добавил, что из 66 объектов капстроительства общественной инфраструктуры, включенных в региональную адресную инвестпрограмму (АИП), в 2022 году не финансировались 5 объектов. Еще по 41 объекту АИП, на начало 2023 года, наблюдался низкий процент готовности (до 50%). «Это может привести к проблемам со вводом их в эксплуатацию»,— поделился опасениями руководитель краевой КСП.

Вместе с тем, он отметил, что в целом процент исполнения инвестиций в объекты инфраструктуры, по сравнению с 2021 годом, значительно увеличился. Из запланированных 14,8 млрд руб. освоено 14,2 млрд руб., что составляет 96% от плана. В 2020–2021 годах инвестиционные расходы на объекты инфраструктуры в Прикамье исполнялись примерно на 50-60%.

«Действительно, появилось улучшение. Однако 48% расходов (6,8 млрд руб.) в 2022 году составляют авансы. Конечно, экономику строительной отрасли надо поддерживать. Другое дело, что нужно следить за использованием этих средств. По ряду объектов, например, поликлинике в Чусовом, после авансов контракты несколько раз пересматривались, заключались допсоглашения. В итоге, стройка идет не в графике»,— добавил Геннадий Тушнолобов.