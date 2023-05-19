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Сев яровых зерновых в Удмуртии опередил прошлогодние объемы на 82 га

Порядка 289,5 тыс. га ранних яровых зерновых посеяли на полях Удмуртии. Это на 82,6 тыс. га больше, чем в прошлом году, сообщила во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства региона Ольга Абрамова. При этом структура севооборота осталось традиционной, под зерновые отдано порядка 33% полей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Думаю, что самое время посмотреть на севооборот с позиции запросов рынка. Например, на мой взгляд, очень перспективна для нас соя или хмель»,— отметила госпожа Абрамова.

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