Курултай Башкирии предложил освободить от налогов благотворительную помощь НКО

Курултай Башкирии внес в Госдуму проект федерального закона, которым предлагается освободить от налогообложения благотворительную помощь, получаемую от социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщили в пресс-службе Курултая.

Речь идет об НКО, для которых благотворительность является одним из видов деятельности. По мнению депутатов, принятие закона поможет развитию благотворительности. Изменения предлагается внести в ст. 217 части второй Налогового кодекса РФ.

Согласно действующему законодательству, получатель благотворительной помощи от социально ориентированной НКО должен на общих основаниях уплатить с этой суммы налог на доходы физлиц или сама организация обязана уплатить налог, удержав у налогоплательщика сумму НДФЛ. Размер благотворительной помощи уменьшается на 13%. Не все благотворители и получатели помощи знают о таком порядке, что приводит к непреднамеренному нарушению закона, говорится в пояснительной записке.

Документ проходит рассмотрение в правительстве России.

Майя Иванова

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