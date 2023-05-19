На компенсации аэропортам юга и центра страны направят дополнительно 2,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило еще почти 2,5 млрд руб. на компенсации расходов аэропортам юга и центра РФ, которые закрыты после начала специальной военной операции. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, видео его выступления публикует ТАСС.

Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина. Средства можно направить на расходы по обычным видам деятельности или на оплату процентов по кредитам за декабрь 2022 года — март 2023-го.

Для пассажирских рейсов закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В 2022 году на их поддержку уже было потрачено около семи миллиардов рублей.

Кристина Федичкина