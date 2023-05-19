Власти Алтайского края намерены усилить охрану госграницы народными дружинами

В Алтайском крае может быть принят закон, позволяющий народным дружинам принимать участие в охране государственной границы на территории региона. Законодательное собрание края рассмотрит его на сессии 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Законопроект «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в защите государственной границы Российской Федерации на территории Алтайского края» внес губернатор Виктор Томенко. В случае его приятия дружинники получат право вместе с пограничниками проверять документы у граждан, досматривать транспорт, оказывать содействие в задержании подозреваемых и т. д.

«Создание условий для привлечения граждан к участию в защите государственной границы Российской Федерации будет способствовать повышению уровня пограничной безопасности территорий приграничных районов Алтайского края, повышению уровня патриотического воспитания населения»,– говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается, что краевой бюджет будет осуществлять личное страхование членов народных дружин на период их участия в мероприятиях по защите госграницы.

На юго-запад и западе Алтайский край граничит с Казахстаном. Протяженность госграницы на этом участке составляет 843 км.

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Валерий Лавский