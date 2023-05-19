Газ появится в шести деревнях Сарапульского района Удмуртии до конца 2023 года

До конца 2023 года в деревнях Елькино, Первомайский, Нижний Бугрыш, Смолино, Выезд и Рябиновка в Сарапульском районе Удмуртии появится газ. Как рассказал во «ВКонтакте» министр строительства региона Ришат Ибрагимов, всего будет проложено более 40 км газопроводов, что позволит обеспечить возможность подключиться к газу собственников 192 домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Ришат Ибрагимов Фото: VK.com, Ришат Ибрагимов

«Жители ждут этого события. Прикидывают, сколько места в доме освободится, когда уберут печи, присматривают оборудование, консультируются, как и куда подать заявку на подключение дома к газу»,— отметил господин Ибрагимов.

Работы по газификации проходят комплексно. В частности, компания «Газпром» строит межпоселковый газопровод, а власти республики прокладывают распределительные сети внутри деревень.