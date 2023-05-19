63% компаний в Ижевске принимают молодежь на стажировки

В столице Удмуртии 63% компаний принимают на стажировки молодых специалистов. При этом в 19% организаций действуют соответствующие программы, а 44% обучают молодежь без специально утвержденной концепции, сообщает пресс-служба SuperJob. Стажировок нет в в 23% организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

48% опрошенных работодателей рассматривают стажеров как потенциальных сотрудников — каждая вторая компания приглашает на работу более половины из них. О том, что они совсем не делают предложений о работе стажерам, сообщили 13%.

Среди студентов 61% респондентов считают стажировки возможностью получить практические навыки, для 19% — шанс трудоустройства. Каждый девятый студент рассматривает стажировки как способ поиска себя и попытку определиться с профессией.