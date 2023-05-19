ФСБ отпустила главу «Объединения перевозчиков России» и руководителя регионального отделения ОПР

Из управления ФСБ по Петербургу отпустили руководителя регионального отделения «Объединение перевозчиков России» Сергея Понежа и председателя организации Сергея Владимирова. Они были допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу, узнала «Фонтанка».

По данным собеседника издания, задержанные не знали, что за уголовное дело, в рамках которого их опрашивают. Уголовное дело по нескольким частям ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов было возбуждено против Евгения Ситникова, рассказал адвокат Динар Идрисов.

Ситников не входит в ОПР, однако знаком с несколькими членами организации. 19 мая в Пушкинском районном суде ему изберут меру пресечения.

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