В СО РАН не видят необходимости в создании «сибирского» министерства

Сибирские ученые не считают целесообразным создание федерального «сибирского» министерства по аналогии с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом заявил директор Института экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валерий Крюков.

Господин Крюков выступил на общем собрании СО РАН, которое проходит в новосибирском Академгородке. Он представил результаты проекта по изучению перспектив социально-экономического развития азиатской части России.

«Кардинально синергию в рамках даже ТОРов они (Минвостокразвития РФ.– «Ъ») не обеспечили. Он взяли эти вот территории опережающего развития, формы контрактов инвестиционных, которые ориентированы на период три-пять лет. Это обеспечило изменение ситуации, но это не содействует и не получено никаких, на наш взгляд, радикальных… приближения видения развития в будущем»,– сказал Валерий Крюков, отвечая на вопрос председателя СО РАН Валентина Пармона о целесообразности создания «сибирского» министерства.

Проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий» был реализован консорциумом во главе с ИЭОПП. В состав консорциума вошли также несколько НИИ, вузов и предприятий из Москвы, Новосибирска и Красноярска разной отраслевой направленности. По оценке авторов доклада, представленного на общем собрании СО РАН, при инерционном варианте развития экономики азиатской части России ВРП этой территории вырастет с 2023 года к 2035-му на 2%. При оптимистическом варианте с созданием «при формировании инвестиционных проектов на основе пространственно-распределенных цепочек создания стоимости» – на 4%.

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Валерий Лавский