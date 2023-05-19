В Башкирии завершено расследование по факту гибели мужчины при столкновении тюбинга с катером

Мелеузовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела по факту столкновения тюбинга с катером, в результате которого погиб мужчина. Обвинительное заключение утвердила Мелеузовская межрайонная прокуратура, сообщили в пресс-службах республиканских прокуратуры и СКР.

33-летний Максим Маркелов обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

По версии следствия, прошлым летом он катал отдыхающих на водном аттракционе «диван» на Нугушском воохранилище. Не убедившись в безопасности маневра при управлении гидроциклом, к которому буксировочным тросом был прицеплен аттракцион, он столкнулся со встречным катером. В результате 22-летний молодой человек, находившийся на тюбинге, скончался, второму 30-летнему пассажиру «водного дивана» был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело будет направлено в Мелеузовский районный суд. Для возмещения вреда арестован гидроцикл обвиняемого стоимостью 525 тыс. руб.

Влада Шипилова

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