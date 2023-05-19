Виктор Рашников вошел в десятку богатейших россиян по полученным дивидендам

Председатель Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников занял десятое место в рейтинге россиян с наибольшими доходами от дивидендов, полученных в 2019-2021 годы. Список из 50 человек впервые составил Forbes.

Дивидендный доход Виктора Рашникова за три года составил 148 млрд руб. Источник – ММК. Кроме председателя Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината в рейтинг попал еще один бизнесмен из Челябинской области – основатель торговой сети «Красное & Белое» Сергей Студенников с семьей. Он занял 30 место с доходом 30,4 млрд руб. Источником дивидендов является компания Mercury Retail Group. В топ-50 также попал уроженец Магнитогорска, председатель совета «Рыбаков Фонда», совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков. С доходом 18,4 млрд руб. он занял 44 место.

По методике Forbes, дивидендный доход – это сумма, полученная от распределения дивидендов от основных операционных активом участников рейтинга. Приведенные суммы, по словам авторов исследования, это минимальная оценка, поскольку подсчитать доходы от всех активов не представляется возможным, например, часть спрятана в офшорах или закрытых паевых фондах. Оценка дивидендного дохода – это валовый, а не «чистый» доход, так как не учтены выплаты налогов и комиссий. Также приведенные суммы, не равны количеству денег, полученных бизнесменами «на руки» или на личное потребление.

Лидером нового рейтинга стал владелец металлургического холдинга НЛМК, «Первой грузовой компании» и «Первой портовой компании» Владимир Лисин. За три года эти компании принесли владельцу почти 514 млрд руб. дивидендов. В первую пятерку вошли Алексей Мордашов (345,2 млрд руб.), Алишер Усманов (281,4 млрд руб.), Владимир Потанин (246,1 млрд руб.) и Вагит Алекперов (262,4 млрд руб.).

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