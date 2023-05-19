Министр просвещения РФ указал на затянувшееся строительство школ в Иркутске

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о высоком риске срыва сроков завершения строительства школ и детских садов в Иркутске. По его словам, как минимум три школы и пять детских садов могут ввести позже обозначенного графика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В Иркутске, в школе на улице Багратиона - высокие риски. Школа на 1550 мест на улице Ярославского и в поселке Марково микрорайона Березовый - даже не начато строительство. В регионе предусмотрено строительство пяти детских садов и каждый из них имеет риск неввода», - сказал министр в ходе селекторного совещания, посвященного реализации программы капитального ремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Министр призвал региональные власти взять ситуацию под контроль.

В числе регионов, где возможны срывы ввода школ, он также назвал Калининградскую и Оренбургскую области, Республику Коми и Еврейскую автономию. В то же время решены проблемы с проведением работ в Омской и Новосибирской областях.

В апреле этого года прокуратура Иркутской области внесла предостережение подрядчику, занимающемуся строительством школы на ул. Багратиона, о недопустимости нарушения бюджетного законодательства. Также в отношении строительной компании правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по факту бездействия, повлекшего неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика. По данным ведомства, контракт на строительство общеобразовательной школы на улице Багратиона в Иркутске заключен в 2021 году. Подрядчик должен был закончить все работы до декабря 2022-го.

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Лолита Белова