В Севастополе открыли первый медицинский институт

В Севастополе на базе СевГУ открыли первый в городе Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора института Дмитрия Кадочникова.

Лицензию на подготовку врачей и медсестер СевГУ получил в ноябре прошлого года. Правительство Севастополя выделило грант на целевую подготовку 50 медиков.

«Департаменту здравоохранения Севастополя нужны врачи, терапевты, участковые - именно вот эти 50 человек целевого набора будут обязаны отработать пять лет в здравоохранении Севастополя»,— цитирует издание заявление господина Кадочникова.

Подготовка специалистов будет проходить на кафедрах «Фундаментальной медицины, здравоохранения и здоровьесбережения» и «Физическое воспитание и спорт». ВУЗ будет иметь в распоряжении собственную клинику, анатомический корпус и необходимое медоборудование. Институт получил лицензию на направления «Медицинская биофизика» и «Медицинская кибернетика».

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram