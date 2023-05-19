Посол Украины в Лондоне: ВСУ могут заплатить ужасную цену за контрнаступление

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что США в преддверии грядущих президентских выборов возлагают большие ожидания на контрнаступление украинских вооруженных сил. По его мнению, это может обернуться большими потерями среди украинской армии.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена, которую Украина заплатит, ужасна»,— сказал Вадим Пристайко в интервью ITV News. Посол отметил, что «давление» на украинских солдат с целью добиться победы в боевых действиях до выборов в США может стоить им важной поддержки и доступа к жизненно важному военному оборудованию.

Вместе с тем господин Пристайко не стал раскрывать информацию о потерях. «Но мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести. Мы понимаем, что более восьми миллионов человек находятся за пределами страны. Мы также понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас»,— добавил украинский посол.

«Слишком много давления, слишком много ожиданий, чтобы справиться с ними»,— сказал он в ответ на вопрос, как скоро может начаться контрнаступление. «Иногда правительству было больно тяжело решение помочь нам, а затем выделить достаточное количество боеприпасов и всего, что есть на их складах… мы видим, что сейчас они почти истощены»,— добавил он.

По мнению Вадима Пристайко, из-за того, что США воздерживаются от обещания предоставить современные истребители, есть вопросы, станет ли контрнаступление быть успешным без этого. «Я предполагаю, что рано или поздно позиция США изменится»,— отметил посол.

Контрнаступление Украины ожидается в ближайшее время, однако точные сроки его начала неизвестны. Минобороны России 12 мая сообщило о начале наступления Украины на соледарском направлении в Донбассе. По заявлению ведомства, все эти атаки были отбиты. Ранее замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига говорил, что уровень западной поддержки в будущем зависит от успехов украинской армии.

Анастасия Ларина