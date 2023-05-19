Крупный лесной пожар возле поселка Вязовая в Челябинской области ликвидирован

В Челябинской области ликвидировали лесной пожар, угрожавший поселку Вязовая под Усть-Катавом. Его площадь составила 45 га, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Пожар рядом с населенным пунктом начался днем 18 мая. Тушение осложняли порывистый ветер и гористая местность. В 19 часов возгорание удалось локализовать, в 21 час – полностью ликвидировать. Всего в тушении пожара участвовали 58 человек и 19 единиц техники, в том числе несколько пожарных поездов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», прокуратура Усть-Катава проводит проверку по факту пожара.

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