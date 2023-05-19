«СДС-Уголь» в 2022 году увеличил выручку на 40%, чистую прибыль – в 3,7 раза

АО «Холдинговая компания “СДС-Уголь”» (управляет угольными активами холдинга «СДС») в 2022 году получило 14,7 млрд руб. выручки. Это на 40,3% больше, чем годом ранее, следует из бухгалтерской отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Себестоимость продаж компании в 2022 году увеличилась на 31% (до 11,2 млрд руб.). Чистая прибыль предприятия по сравнению с 2021 годом выросла в 3,7 раза и составила 646 млн руб.

В состав «СДС-Угля» входят три угольных разреза, две шахты, три обогатительные фабрики, институт горного дела, торговый дом. Балансовые запасы и прогнозные ресурсы угледобывающих предприятий холдинга составляют около 2 млрд тонн.

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Дарья Решетникова