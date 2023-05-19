Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза

По данным на утро 19 мая, в Свердловской области действует 24 природных пожара на площади 1,3 тыс. га, что в три раза меньше, чем было вчера. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Спасателям удалось локализовать 11 возгораний на площади 776 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне был потушен 21 лесной пожар на общей площади более 8,5 тыс. га. Самые крупные из них ликвидированы в Сосьвинском городском округе (4,5 тыс. га) и Каменском городском округе (2,8 тыс. га). В тушении пожаров задействованы более 960 человек и порядка 170 ед. техники.

Ранее по по фактам крупных и резонансных пожаров в Свердловской области было возбуждено 34 уголовных дела, из которых 26 — по фактам лесных пожаров.

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