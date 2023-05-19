Из Перми появится дополнительный ежедневный авиарейс в Санкт-Петербург

Авиакомпания «Россия» запускает дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь и в обратном направлении. В настоящий момент перевозчик ежедневно выполняет по этому маршруту по одному рейсу в каждую сторону — с вылетом в 0:10 из Санкт-Петербурга и вылетом обратного рейса из Перми в 5:25 (по местному времени для каждого аэропорта). Как сообщает пресс-служба «России», с 1 июня добавится еще по одному рейсу — с вылетом в 9:00 и в 14:20 соответственно. Новые рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A319 пассажировместимостью 128 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Перелеты из Перми в Санкт-Петербург и обратно на ежедневной основе сейчас выполняют также компании «Победа» и Smartavia.