Виновника природного пожара задержали в Красноярском крае

Сотрудники полиции задержали в Минусинске жителя Республики Хакасия, который развел костер и уснул. По его вине, как сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю, произошел пал травы на площади 10 га. После случившегося он попытался покинуть место происшествия, однако был задержан правоохранителями.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновника пожара к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Особый противопожарный режим введен в Красноярском крае, в том числе в Минусинском районе с 24 апреля. В этот период для местного населения ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, а также использовать открытый огонь на открытой местности.

За нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима действуют штрафы — для граждан до 20 тыс. руб.

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Лолита Белова