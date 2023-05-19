В Свердловской области ожидается жара до +27 градусов

С 19 по 21 мая в Свердловской области ожидается потепление до +27 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем во пятницу температура воздуха в регионе составит +18°…+23°. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В субботу, 20 мая, температура ночью опустится до +3°…+8°. Днем синоптики прогнозируют +20°…+25°. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый.

В воскресенье, 21 мая, температура воздуха ночью составит +4°…+9°, днем —+22°…+27°. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге днем 19 мая ожидается +18°…+20°. Ночью в субботу прогнозируется +6°…+8°, днем — +22°…+24°. В воскресенье ночью температура составит +7°…+9°, днем +24°…+26°.

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