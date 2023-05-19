Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Зырянов Фото: Святослав Зырянов

Есть на севере Томской области такие поселки, в которые можно добраться только по зимникам или весной — по высокой воде. И получить профессиональную медицинскую помощь местным жителям здесь очень непросто. Чтобы снять остроту проблемы, в 2000 году компания «Востокгазпром», которая тогда год как начала свою производственную деятельность на территории Томской области, отправила в северные отдаленные поселки плавучую поликлинику.



С тех пор уже более 20 лет АО «Востокгазпром» на практике воплощает концепцию ведения социально ответственного бизнеса. Компания во взаимодействии с властями Томской области на основе принципов государственно-частного партнерства финансирует медицинскую экспедицию плавучей поликлиники в труднодоступные места, расположенные по берегам реки Оби.

Благодаря этому совместному проекту высококвалифицированную медицинскую помощь и диагностическое обследование ежегодно получают почти 4 000 жителей более чем 30 населенных пунктов, стоящих на берегах Оби и ее притоков, — в Молчановском, Парабельском, Каргасокском и Александровском районах.

За 20 с лишним лет масштабы деятельности плавучей поликлиники выросли более чем существенно: число обслуживаемых ею районов удвоилось, а сроки экспедиции выросли в 1,5 раза — с 30 до 45 дней.

Знак заботы

Врачебная бригада плавучей поликлиники

Фото: Святослав Зырянов

11 мая 2023 года «теплоход здоровья» отправился из Томска в очередную, 23-ю экспедицию. На его борту — бригада из 20 высококвалифицированных специалистов: терапевта, невролога, отоларинголога, акушера-гинеколога, хирурга, педиатра, онколога, эндокринолога, а также врачей клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики. Оснащенность плавучей поликлиники не уступает стационарным медицинским учреждениям. На ее «вооружении» — современное диагностическое оборудование, в том числе аппаратура ультразвуковой диагностики, электрокардиограф и лабораторные анализаторы.

Губернатор Томской области Владимир Мазур

Фото: Святослав Зырянов

На это обратил особое внимание губернатор Томской области Владимир Мазур. По его словам, уровень оснащения плавучей поликлиники позволяет организовывать профилактическую помощь и качественную диагностику, а также проводить успешное лечение. «Мы вкладываем средства в здравоохранение, постоянно обновляем технику и оборудование, повышаем квалификацию кадров, но медицинской помощи много не бывает»,— сказал глава региона, выступая на торжественном мероприятии, посвященном отправке плавучей поликлиники.

Депутат Государственной думы Федерального собрания России Татьяна Соломатина от души поблагодарила партнеров — организаторов социального проекта: Томскую областную администрацию, компанию «Востокгазпром» и ее дочернее общество «Газпром добыча Томск», отметив личное участие генерального директора Виталия Кутепова. «Без вас эта акция вряд ли бы проводилась на протяжении многих лет»,— сказала Татьяна Соломатина.

Генеральный директор АО «Востокгазпром» Виталий Кутепов

Фото: Святослав Зырянов

Виталий Кутепов, со своей стороны, отметил тот факт, что плавучая поликлиника за 20 лет стала частью жизни северян. «Замечательно, что наша компания имеет отношение к этому прекрасному и полезному делу, к этой томской традиции,— сказал генеральный директор АО „Востокгазпром“.— Если по-человечески спросить, чей это проект, то, конечно, это проект неравнодушных врачей, которые отдают своему делу и пациентам частичку души».

Эволюция помощи

Организация медицинского обслуживания отдаленных населенных пунктов Томской области имеет давнюю историю. Когда-то доступность этих мест и организация медицинской помощи обеспечивались воздушным транспортом. Жители северных районов с помощью «малой авиации» при необходимости имели возможность добираться до районных центров и получать там медицинскую помощь.

Однако современный формат — ежегодные медицинские экспедиции — вывел организацию врачебного обслуживания жителей отдаленных северных поселков на новый уровень. Благодаря плавучей поликлинике они получили возможность ежегодного системного диспансерного наблюдения, что позволяет на ранней стадии выявить проблемы со здоровьем и своевременно предотвратить их развитие.

Медицинские экспедиции с каждым годом решают все больше и больше проблем населения прибрежных обских территорий. «Если раньше мы ходили как неотложная помощь, то сегодня мы идем как помощь профилактическая и превентивная»,— так описывает эволюцию целей плавучей поликлиники Татьяна Соломатина.

Ради долгого здоровья

Плавучая поликлиника отправляется на Север

Фото: Святослав Зырянов

Успешный совместный проект администрации Томской области и АО «Востокгазпром» позволяет органично сочетать оперативную медицинскую помощь с профилактикой заболеваний. «Не раз во время экспедиций плавучей поликлиники врачам удавалось вовремя предотвращать развитие серьезных заболеваний, в том числе угрожающих жизни. Бывали случаи, когда мы санавиацию вызывали для неотложной госпитализации в стационары, не раз роды принимали»,— вспоминает главный врач ООО «Сантэ» Максим Сушкин, который на протяжении 17 лет возглавлял плавучую поликлинику. При этом он высоко оценивает деятельность местных фельдшеров — сотрудников поселковых ФАПов. «Они в своих условиях иногда делают то, что мы даже представить себе не можем. Идет хороший взаимообмен опытом. Мы учимся у них, а они — у нас»,— рассказывает «старожил» медицинских экспедиций.

Он особо отмечает нарастающую значимость экспедиций плавучей поликлиники в ранней диагностике возможных заболеваний. «Силами врачей наших медицинских экспедиций проводятся масштабные скрининговые исследования. Благодаря оснащенности плавучей поликлиники и достаточному штату медперсонала мы можем провести скрининг в большом объеме — осмотреть значительное количество людей и выявить какие-то их риски, определить начальные точки заболеваний»,— говорит Максим Сушкин.

По его словам, имеющееся оборудование позволяет качественно осмотреть практически все органы брюшной полости, щитовидную железу, выявить начальные патологии сосудистого, гинекологического и урологического профиля. Максим Сушкин отмечает и высокий уровень лабораторных анализов — большая их часть делается автоматически на месте: общий, биохимический анализ крови, маркеры некоторых заболеваний (в том числе онкологических) и многое другое. Для проведения сложных анализов часть крови пациентов замораживается и анализируется по возвращении в Томск, затем полученные результаты в сопровождении врачебных рекомендаций дистанционно передаются пациентам.

Однако лишь констатацией фактов медицинское обследование не ограничивается. Максим Сушкин рассказывает, что пациенту при необходимости не просто выдается направление на лечение или дополнительное обследование, а составляется полноценный медицинский маршрут дальнейших действий.

В результате реализации такого подхода только в прошедшем году специалистами плавучей поликлиники выполнено более 3 500 лабораторных исследований, 1 500 УЗИ различного профиля, обследовано более 2 500 пациентов, в том числе 700 детей — это практически каждый шестой житель территорий районов работы медицинской экспедиции.

Плавучую поликлинику очень ждут в труднодоступных северных поселках. Об этом говорит и «Книга отзывов и предложений» плавучей поликлиники, в которой благодарные пациенты пишут о добром и чутком отношении к людям, профессионализме врачей и выражают надежду на то, что акция будет жить долго. Для многих жителей Вертикоса, Негатки, Среднего Васюгана, Мыльджино — поселков, отрезанных от большой земли, — врачи плавучей поликлиники стали по-настоящему семейными докторами.