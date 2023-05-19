Хуснуллин: принято решение построить технопарк на месте «Азовстали»

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе построят технопарк, заявил «РИА Новости» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, план проекта будет готов после полного разминирования территории.

Он рассказал, что «были разные идеи» о том, что строить на месте завода. «Когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды (рублей.— "Ъ") будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк»,— уточнил господин Хуснуллин.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин утверждал, что «Азовсталь» снесут. Марат Хуснуллин в июне 2022 года говорил, что предприятие «восстанавливать не нужно». Он уверял, что рабочие места на комбинате сохранят.

Лаура Кеффер