Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неизвестный без разрешения въехал на территорию Ватикана, его задержали

Жандармы открыли огонь по машине, которая без разрешения въехала на территорию Ватикана. Ее водитель задержан, сообщает AP со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Там заявили, что у мужчины «явные психические проблемы».

По предварительным данным, мужчина врезался в ворота на территории Ватикана, после чего по передним колесам автомобиля начали стрелять, но он продолжил движение. Водитель въехал во двор, и его удалось задержать. Никто не пострадал.

В Ватикане уточнили, что мужчине около 40 лет, другие подробности не приводятся. Мотивы мужчины неизвестны.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...