Неизвестный без разрешения въехал на территорию Ватикана, его задержали

Жандармы открыли огонь по машине, которая без разрешения въехала на территорию Ватикана. Ее водитель задержан, сообщает AP со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Там заявили, что у мужчины «явные психические проблемы».

По предварительным данным, мужчина врезался в ворота на территории Ватикана, после чего по передним колесам автомобиля начали стрелять, но он продолжил движение. Водитель въехал во двор, и его удалось задержать. Никто не пострадал.

В Ватикане уточнили, что мужчине около 40 лет, другие подробности не приводятся. Мотивы мужчины неизвестны.

Лаура Кеффер