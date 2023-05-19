Иерусалим пережил свой день

День Иерусалима в Израиле всегда ждали с напряжением, опасаясь эскалации палестино-израильского конфликта. Особенно в этом году, когда и недели не прошло после очередного обмена ракетными ударами между Израилем и палестинским движением «Исламский джихад» в секторе Газа. Палестинцы пытались включить в соглашение о прекращении огня пункт об отмене «Марша флагов» — традиционного шествия по улицам Иерусалима, в том числе Старого города, но Израиль на это не пошел. В четверг в Иерусалиме собрались тысячи людей. Была там и корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая, наблюдавшая за прохождением «Марша флагов».

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«Иерусалим из золота, из меди и света, не правда ли я — скрипка для всех твоих песен. Вернулись мы к твоим колодцам, на площадь и базар, шофар звучит на Храмовой горе в Старом городе. И в горных пещерах сияют тысячи солнц. И вновь мы спустимся к Мертвому морю по Иерихонской дороге»,— несколько десятков мужчин, учащихся религиозной школы, сидели на ступеньках у Дамасских ворот Старого города и пели одну из самых известных песен на иврите «Золотой Иерусалим». Она была написана в 1967 году за несколько дней до Шестидневной войны, и именно ее пели израильские десантники, когда в ходе боев смогли выйти к Стене плача. По итогам войны Израиль установил контроль над восточной частью города, которая до этого почти 20 лет была под Иорданией. Четвертый куплет песни был дописан уже после войны. Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей (юридически это было закреплено принятым в 1980 году законом Кнессета). А для палестинцев начался отсчет эпохи оккупации. До сих пор палестинцы надеются назвать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. Это вопрос был одним из камней преткновения в ходе палестино-израильских переговоров в 1990-е и начале 2000-х годов и остается таковым до сих пор. Впрочем, мирный процесс давно заморожен, а День Иерусалима, который в Израиле ежегодно отмечают в память о событиях 1967 года, стал одним из самых напряженных для города и страны в целом.

Традиционно в этот день в Иерусалиме и других городах со смешанным еврейско-арабским населением проходит «Марш с флагами» — праздничное шествие представителей сионистских организаций. В Иерусалиме их маршрут проходит в том числе по арабскому кварталу Старого города. Это зачастую оборачивается провокациями со стороны еврейских правоэкстремистских организаций и приводит к столкновениям между арабами и евреями. К этому дню также приурочивают свои акции и палестинцы, бывали и теракты.

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А два года назад контролирующее сектор Газа палестинское движение «Хамас» в этот день обстреляло Иерусалим, положив начало одной из самых серьезных эскалаций за последнее время, которая в том числе переросла в межобщинные столкновения в израильских городах со смешанным населением.

В этом году небольшая война с палестинским движением «Исламский джихад» в секторе Газа произошла примерно за неделю до Дня Иерусалима. «Хамас» к военному противостоянию не присоединился, но поддержал соратников по борьбе морально. В соглашениях о прекращении огня палестинцы потребовали в том числе отмены «Марша с флагами». Израиль ответил отказом.

Празднование Дня Иерусалима приходится в этом году на 18–19 мая. Еще с утра в четверг в город начали приезжать тысячи израильтян со всех концов страны. У Стены плача одна за другой сменяли друг друга группы школьников, в большинстве своем принадлежащих молодежному религиозному движению «Бен-Акива». Они молились, танцевали и шумно радовались празднику. Одновременно десятки людей собирались у ворот Муграби, единственных ворот Старого города, через которые немусульманам разрешен вход на Храмовую гору, где когда-то стояли первый и второй еврейские Храмы, а теперь находятся мусульманские святыни, в том числе мечеть Аль-Акса.

Мусульмане болезненно воспринимают паломничество евреев на Храмовую гору, опасаясь, что потеряют над ней контроль. Согласно договоренности о статус-кво, достигнутой в 1967 году между Израилем и Вакфом (действующий под эгидой Иордании комитет, управляющий мусульманскими святынями Иерусалима), евреи могут совершать паломничество на Храмовую гору, но не могут там молиться. Однако в последние годы среди представителей еврейской общины возникло множество активистов, требующих пересмотра этого решения, что служит постоянным поводом для эскалации.

В четверг совершить восхождение можно было дважды — рано утром и после дневной молитвы мусульман. Посещение евреями Храмовой горы описывается в арабских СМИ не иначе как «вторжение» или «штурм». В этот раз в паломничестве участвовали министр развития Негева и Галилеи Ицхак Вассерлауф от крайне правой партии «Оцма Ехудит» и Аяла Бен Гвир, жена министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, а также несколько депутатов Кнессета, что вызвало крайне негативную реакцию в арабском мире, в том числе в Иордании, которая отвечает за сохранение статус-кво на Храмовой горе.

Корреспондент “Ъ” поднялась на гору в дневное время. Люди стали собираться заранее. В толпе были как религиозные евреи, так и группы туристов. «Я восхожу на гору уже в шестой раз. Это самое святое для евреев место. Дай Бог, мы вернемся сюда и отстроим Третий Храм»,— говорит израильтянин Ицхак. Рядом стоит еврей из Франции Ариэль. У него в четверг день рождения. И он решил его отметить паломничеством на Храмовую гору. «Мне это очень важно»,— отмечает он.

Перед проходом к горе — проверка. Израильские силы безопасности следят за тем, чтобы никто не пронес не только оружие, но и израильские флаги. Корреспондент “Ъ” видела, как у одного из мужчин изъяли маленький флажок. Но некоторые все-таки их проносят. В соцсетях появилось видео, как несколько человек держат израильские флаги в руках напротив мечети Аль-Акса, правда, недолго. Буквально через пару секунд к ним подходят полицейские. Стражи порядка также следят, чтобы никто не исполнял религиозных гимнов. «Давайте соблюдать тишину, если не хотим, чтобы из-за нас тут началась Третья мировая война»,— просит Ариэль своих друзей, которые перед тем, как войти на Храмовую гору, пели религиозные песни. Но все-таки удержаться от молитвы в этом святом месте трудно. В одной из групп начинают вполголоса ее читать. «Пожалуйста, тише»,— обращается к ним офицер полиции. Впрочем, люди стараются молиться подальше от глаз мусульман, но с видом на место, где когда-то стоял Храм. Полиция просит продвигаться быстрее, но молитву не прерывает.

В целом обходится без инцидентов. Только в самом начале, когда первая группа евреев только начинала паломничество, кто-то из мусульман бросился на полицейского с криком «Аллах акбар». Но одно мгновение — и все заканчивается. Нападавший задержан. По сравнению со столкновениями, которые зачастую происходят на Храмовой горе, это мелочи.

«Эти евреи приходит сюда, к нашей мечети, чтобы ее осквернять и сделать грязной, им тут нечего делать вообще. Они тут провели множество раскопок и не нашли ничего, что дало бы им право врываться сюда. Мы, как видишь, мирные люди без оружия. Но ради мечети Аль-Акса мы жертвуем нашими жизнями, нашими душами, нашей кровью и нашими сыновьями»,— говорит Фатима. Ей около 60 лет. Она приезжает молиться в мечеть из Тулькарма — палестинского города на Западном берегу реки Иордан. «Вот увидишь, сейчас сюда придут тысячи евреев и начнут нас бить»,— добавляет она, видимо, вспоминая события во время последнего Рамадана, когда израильская полиция действительно штурмовала Аль-Аксу, пытаясь вытащить оттуда палестинских радикалов. Но пострадали десятки человек. Кадры столкновений в мечети потрясли мусульманский мир.

В четверг на Храмовой горе обходится без крайностей. Но в Старом городе все же то тут, то там, несмотря на усилия полиции, происходят столкновения между евреями и арабами. Одна из «горячих точек» — район Дамасских ворот, ведущих в арабский квартал. Здесь непривычно пусто, лавки закрываются, полиция перекрывает улицы на пути «Марша с флагами». Просят удалиться всех, кто не имеет журналистских удостоверений. Но не все успевают уйти. И еврейская молодежь, по большей части подростки, начинает задирать редких прохожих, принадлежащих к арабской общине, а также журналистов, многие из которых — тоже арабы. Израильская газета «Гаарец» пишет, что их корреспондентка получила камнем в голову. Полиция задержала двоих молодых людей, угрожавших журналистам.

В «Марше с флагами» приняли участие тысячи людей. Церемония заканчивается у Стены плача. В это же время представители левых еврейских организаций, выступающих за мир с арабами, проводят альтернативное шествие — «Марш цветов». В десяти минутах от Старого города также проходит митинг против оккупации. Полиция охраняет сторонников мира от задирающих их подростков. В городе продолжается праздник. «Слава Богу, мы дожили, чтобы молиться в Иерусалиме»,— разносится над площадью.

Для поддержания порядка в Иерусалиме привлечено более 3 тыс. полицейских и представителей других служб безопасности. В течение дня задерживают подстрекателей с обеих сторон. Глава политбюро движения «Хамас» Исмаил Хания заявляет, что такая масштабная мобилизация израильских сил отражает страх евреев перед стойкостью палестинцев. В то же время в арабских соцсетях смеются над «Хамасом», который так и не сдержал обещаний ответить Израилю на «Марш флагов». Напротив, в тех, кто пришли на шествие, нет страха. Как и палестинцы, они готовы умереть за Иерусалим. О компромиссе никто не говорит. И никто не знает, что будет завтра — очередной теракт или война.

Вечером в лагере палестинских беженцев Шауфат на востоке Иерусалима вспыхнули беспорядки.