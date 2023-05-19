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Жителей Татарстана сделали ровнее

Чиновники заявили о сокращении разрыва в доходах между бедными и богатыми

В 2022 году сократился разрыв между доходами самых богатых и самых бедных жителей Татарстана. Об этом сообщили официальные органы статистики региона. При этом количество людей, живущих «за границей бедности», за отчетный год уменьшилось с 6,2% до 5% от общего числа населения. Такую планку ранее чиновники хотели достичь лишь к 2025 году. Эксперты по-разному относятся к этой информации. Одни считают, что жители республики действительно стали жить лучше за счет роста экономики региона даже на фоне санкций западных стран. Другие считают, что «ни о каком реально заметном сокращении разрыва между бедными и богатыми ни в Татарстане, ни в целом по России речи идти не может», могла лишь измениться методика подсчета. Ранее достоверность официальной статистики о благосостоянии жителей подвергали сомнению депутаты Госсовета республики, в том числе от «Единой России».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2022 году количество жителей Татарстана «с денежными доходами ниже границы бедности» составило 5% от общей численности населения региона. Такие данные представил Татарстанстат. Таким образом, доходы ниже прожиточного минимума (12,2 тыс. руб.) получали в прошлом году примерно 200 тыс. человек. По данным статистики, в 2021 году за «границей бедности» находились 6,2% жителей (по подсчетам „Ъ“, это около 240 тыс. человек). Таким образом, всего за год число бедных в регионе могло сократиться почти на 20%.  

Татарстанстат также опубликовал данные о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов (оценка дается по итогам выборочного обследования домашних хозяйств и на основе макроэкономических показателей). Из них следует, что за 2022 год уменьшилось с 2% до 0,9% число тех, кто получает в месяц до 7 тыс. руб. Доходы в размере 7-14 тыс. руб. в прошлом году были у 7,7% жителей (в 2021 году — у 11,9%), в размере 14-27 тыс. — у 25% (в 2021 году было у 29,2%). В то же время выросло число тех, кто зарабатывает от 27 тыс. руб. до 60 тыс. руб. Такой доход в 2022 году был зафиксирован у 42,9% жителей республики, годом ранее — у 39,4%. Доля тех, кто зарабатывает больше 60 тыс. руб., увеличилась с 17,5% до 23,5%. 

Органы статистики заявляют о сокращении неравенства между бедными и богатыми в республике. По данным Татарстанстата, коэффициент Джинни (характеризует степень неравномерности распределения всей суммы доходов между отдельными группами населения) за прошедший год в регионе снизился с 0,391 до 0,379. А коэффициент фондов (соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения) уменьшился с 13,4 до 12,3 раза. В целом по России коэффициент Джинни год назад достигал 0,408. Таким образом, статистика говорит, что в Татарстане неравенство меньше, чем в целом по стране. 

Как указал Татарстанстат, доля доходов 20% самых богатых в Татарстане в 2022 году составила 44,3% от общего дохода жителей республики (в 2021 году эта доля составляла 45,3%). 20% самых бедных в прошлом году располагали 6,1% всех доходов (в 2021 году было 5,8%).  

Ранее Росстат сообщал, что среднедушевые доходы жителей Татарстана в 2022 году составили 46,25 тыс. руб. в месяц. Это на 16,6% больше, чем в 2021 году. Тогда средний доход в республике достигал 39,68 тыс. руб. Однако с учетом роста цен на товары и услуги реальные доходы граждан в Татарстане выросли на 2,1%. В то же время в целом по России реальные доходы населения сократились на 1,4%. По итогам 2022 года средний ежемесячный доход жителя страны составил 45,27 тыс. руб. Таким образом, уровень доходов в Татарстане впервые оказался выше, чем в среднем по РФ. Республика стала одним из 13 российских субъектов, где уровень жизни населения вырос. Средняя заработная плата в республике в 2022 году достигла 50,3 тыс. руб. 

Инфляция в Татарстане в 2022 году, по официальным данным ЦБ, достигла 11,4%. Несмотря на проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине, экономика Татарстана выросла на 6%. Валовый региональный продукт составил 3,865 трлн руб. Объемы промышленного производства выросли на 6,6%. Такие показатели оказались выше прогнозов чиновников.  

Ранее власти Татарстана продлили подпрограмму «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» до конца 2025 года. К этому времени доля населения с доходом ниже прожиточного минимума должна составить 5,2%. Для этого ежегодно на борьбу с бедностью в Татарстане будут тратить более 800 млн руб., почти на треть больше, чем планировалось прежде. Однако, согласно данным Татарстанстата, плановый показатель бедности уже достигнут в 2022 году. 

На заседании комитета Госсовета Татарстана по госстроительству в апреле этого года депутаты поставили под сомнение достоверность официальной статистики о благосостоянии жителей. Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заявил, что никто из его избирателей не получает по 50 тыс. руб. Он пожаловался, что многие «сводят концы с концами». Его поддержал единоросс Николай Рыбушкин, который предложил изменить методы подсчета, чтобы «не смешивалась зарплата директора и уборщицы». «Как говорят, есть ложь, есть большая ложь, есть статистика»,— заявил он. Глава комитета Альберт Хабибуллин, признал, что «иногда оперируем цифрами в какую сторону удобно», но отметил, что в республике много всего делается. 

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал связывает рост благополучия жителей Татарстана с ростом доходов региона (в прошлом году увеличились прибыли нефтяного и промышленного сектора, а связи с этим и поступления в бюджет региона). «Увеличилась занятость, соответственно, увеличилось число рабочих мест. В Татарстане работает множество крупнейших российских компаний и промышленных групп — это указывает на благоприятные тенденции в экономике»,— считает он. 

В то же время директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что «снижение количества бедных в республике на 1,2 процентных пункта не может указывать на значительное улучшение качества жизни».  «Это могло быть вызвано не потенциальным ростом их доходов, а изменением социального статуса определенного процента населения или в связи с естественной его убылью»,— предполагает он. Господин Жарский отмечает, что на данные статистики также могли повлиять «очередные корректировки минимальных прожиточных минимумов и индексации заработных плат». «По факту вообще не меняет уровня благосостояния населения, так как реальная инфляция — главный враг такого „условного“ роста доходов. Соответственно, ни о каком реально заметном сокращении разрыва между бедными и богатыми ни в Татарстане, ни в целом по России речи идти не может»,— считает эксперт. Он добавляет, что «подобная статистика показывает лишь приблизительную ситуацию». «По факту может быть все несколько иначе, и списывать все успехи государства по борьбе с бедностью и уравнивании позиции условного среднего класса на статический учет все же не совсем корректно»,— заключает он. 

Кирилл Антонов

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