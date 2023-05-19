Татарстан подлил спиртного

В Татарстане продолжают расти объемы потребления алкогольных напитков. За январь–апрель 2023 года продажи спиртного выросли еще на 3% — до 1,85 млн дал. Это рекорд за последние 10 лет. Что примечательно, объемы реализации водки в сравнении с началом прошлого года даже немного сократились. Жители республики чаще стали покупать иную алкогольную продукцию. По мнению экспертов, такая динамика связана с «кризисом» на фоне спецоперации (люди «не понимают, что происходит» и пьют больше), а также с тем, что средний класс стал реже выезжать за границу и потребляет алкоголь у себя дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем розничной реализации алкоголя в Татарстане за январь–апрель 2023 года составил 1,85 млн дал. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 1,8 млн дал. Об этом вчера сообщила Госалкогольинспекция.

Рост продаж спиртного был зафиксирован в большинстве муниципалитетов Татарстана. Например, в Верхнеуслонском районе объем реализации вырос на 21%, в Лаишевском — на 18%, В Пестречинском и Высокогорском районах — на 10-11%. В то же время в Казани и Набережных Челнах рост составил лишь 1%. В шести районах республики из 43 потребление алкоголя снизилось на 1-2%.

В среднем на душу населения, по данным Госалкогольинспекции, с начала 2023 года было продано 4,6 л алкоголя, не считая пива. При этом в Верхнеуслонском районе на одного жителя было продано 6 л, а в Аксубаевском районе Татарстана — лишь 2,2 л. В Казани этот показатель оказался выше, чем по республике,— 5,3 л на человека.

Несмотря на то что объемы продажи алкоголя в Татарстане выросли всего лишь на несколько процентов, в абсолютном значении это рекорд для региона за последние 10 лет. Так, больший объем реализации наблюдался лишь в 2013 году, когда за январь–апрель было продано 1,96 млн дал. То есть на 6% больше, чем с начала этого года. В то же время за четыре месяца 2015 года объем продаж составлял лишь 1,71 млн дал (на 8% меньше, чем сейчас). За этот же период пандемийного 2021 года — 1,79 млн дал (на 3% меньше, чем сейчас).

Напомним, что по итогам 2022 года объем розничной реализации алкоголя в Татарстане вырос на 4% — до 5,84 млн дал. При этом продажи водки в Татарстане (крупнейшим производителем является подконтрольный властям АО «Татспиртпром) выросли на 3% — до 2,75 млн дал. Реализация прочей алкогольной продукции достигла 3,1 млн дал — на 5% больше, чем годом ранее. В 2021 году объемы продаж алкоголя упали на 1%, а водки — сразу на 4%. По итогам 2020 года объемы реализации спиртного, и водки в частности, сократились на 2%.

Власти Татарстана неоднократно высказывали озабоченность сокращением продаж алкоголя в республике, полагая, что местное население переходит на потребление контрафактной продукции. «Основная причина сложившейся ситуации — это уменьшение магазинов в сельской местности»,— указывал вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Глава Госалкогольинспекции Жаудат Ахметханов отмечал, что в итоге с «Татспиртпромом» была достигнута договоренность, чтобы водка в магазинах в деревнях отпускалась по минимальной установленной законодательством цене. Это должно было помочь «избежать продажи алкоголя с рук, в том числе самогона и суррогата», указывал господин Ахметханов.

В марте 2020 года власти Татарстана решили увеличить официальное время продажи алкоголя в магазинах республики на три часа. Согласно принятому Госсоветом республики закону, теперь торговые точки могут продавать спиртное с 8:00 до 23:00, как это предусмотрено федеральным законом, а действовавшее местное ограничение на реализацию напитков с 22:00 до 10:00 было отменено. Депутаты объяснили свое решение «увеличением санкционного воздействия иностранных государств», полагая, что дополнительное время позволит увеличить поступления в бюджет региона от акцизов на алкоголь.

По итогам 2022 года АО «Татспиртпром» отчитался о росте выручки на 21% — до 50,8 млрд руб., чистой прибыли — на 40% (до 1,9 млрд руб.). Всего предприятие отгрузило в прошлом году 11,1 млн дал ликеро-водочных изделий. Это на 16% больше, чем в предыдущем году. Объемы продаж водки увеличились на 11,8%. Компания заняла второе место на рынке водки России с долей 11,1%.

В то же время с начала этого года продажи водки в Татарстане, наоборот, упали. В январе–апреле населению было реализовано 0,85 млн дал, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Объемы реализации сократились в 14 из 43 районов Татарстана. Максимальное падение было зафиксировано в Апастовском районе (-6%). В то же время потребление иной алкогольной продукции в большинстве муниципалитетов Татарстана выросло (в целом по республике — на 5%).

«Раньше средний класс, за исключением 2020 года, проводил отпуска за пределами России. Здесь четыре месяца средний класс сидит в России, количество поездок за рубеж в начале года упало в пять раз. Средний класс вполне мог добавить эти 3-4%»,— объясняет директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Кроме того, он указывает, что «сейчас кризис», а потому потребление алкоголя растет. «У людей растерянность, непонимание того, что происходит. Такого кризиса не было до сих пор»,— считает господин Дробиз. В то же время он обращает внимание, что 3-4% — это «небольшой рост». «Ну пил человек 100 грамм водки, а теперь стал пить 104 грамма»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов