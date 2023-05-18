Станки закрутились вокруг залога

Единственное в регионе станкостроительное предприятие — Пермский завод металлооб­рабатывающих цент­ров (ПЗМЦ) и «дочка» «Ростеха» АО «Станкопром» продолжают судебные споры. Последнее требует 75,3 млн руб. за просрочку возврата более 270 млн руб., которые были инвестированы в создание в Перми станкостроительного производства. В случае невыплаты денег «Станкопром» претендует на заложенный имущественный комплекс завода. На ПЗМЦ не признают требований истца и считают, что его бездействие сорвало своевременный запуск производства. В руководстве завода не исключают, что структуру «Ростеха» на самом деле интересует получение контроля над имуществом предприятия, без которого ПЗМЦ не сможет продолжать деятельность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сотрудничество будущих оппонентов началось в 2015 году, когда они заключили соглашение о создании на базе АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» станкостроительного производства в рамках федеральной программы. Документ подписали «Станкопром» и правопредшественник ООО «Альянс+» — ООО «Промойл», затем к соглашению присоединилось ПАО «Протон-ПМ». Для его реализации из федерального бюджета через ГК «Ростех» и АО «Станкопром» было выделено 270,414 млн руб. Взамен компания в рамках корпоративного соглашения получила одну акцию ПЗМЦ и возможность ввести представителей в совет директоров АО, а также участвовать в управлении им.

АО «Совместное технологическое предприятие „Пермский завод металлооб­рабатывающих центров“» — единственная в Прикамье станкостроительная компания. Структура акционеров не раскрывается с 2020 года. Ранее было известно, что ими были ООО «Альянс+», «Станкопром» и пермский производитель ракетных двигателей ПАО «Протон-ПМ». Финансовая отчетность общества не публикуется также с 2020 года. Тогда чистая прибыль предприятия составила 8,22 млн руб.

Затем стороны вступили в череду судебных споров. ПЗМЦ добивался признания недействительным корпоративного соглашения, дочерняя компания «Ростеха» — включения своих представителей в органы управления обществом. Иск «Станкопрома» к пермскому предприятию о взыскании около 75,3 млн руб. за пользование чужими денежными средствами был направлен в марте текущего года. В документе указывается, что завод должен был вернуть полученную субсидию в 270,414 млн руб. еще в 2019 году, но платежи были осуществлены в конце 2022-го и начале 2023 года. Размер задолженности был рассчитан в порядке, пре­дусмотренном ст. 395 ГК РФ по ключевой ставке Банка России. Кроме того, по условиям соглашения, в качестве обеспечения исполнения финансовых обязательств Пермский завод металлообрабатывающих центров передал в залог «Станкопрому» движимое и недвижимое имущество. В рамках иска АО потребовало обратить взыскание на здания и земельные участки, принадлежащие ответчику. «Станкопром» считает также, что ПЗМЦ не выполнил производственные целевые показатели проекта по созданию станкостроительного производства.

В ходе предварительного заседания представители завода металлообрабатывающих центров и «Альянс+» Илья Стерлягов и Ксения Кондратьева сообщили, что ответчики не согласны с требованиями дочки «Ростеха». По их мнению, деньги, которые были получены предприятием, фактически являются субсидией из бюджета РФ, а Бюджетный кодекс не предусматривает начисление процентов. Кроме того, истец никогда не был собственником этих средств. Представители ПЗМЦ указывали также, что производственный комплекс был сдан в эксплуатацию на восемь месяцев позже срока, в сентябре 2018 года. Как считают ответчики, это произошло из-за бездействия «Станкопрома», который задерживал оплату подрядчикам. По их мнению, с этого момента и нужно отсчитывать срок, когда завод приступает к выполнению целевых показателей.

При этом представители ответчиков полагают, что истец некорректно произвел расчет процентов за несвоевременный возврат субсидий. Из этого периода, по их мнению, нужно исключить время «ковидных» каникул с 6 апреля 2020-го по 7 января 2021 года, а также период действия моратория на банкротство с апреля по октябрь прошлого года. Согласно собственным расчетам ответчиков, в случае удовлетворения исковых требований АО «Станкопром» пермское предприятие максимум должно будет заплатить чуть меньше 30 млн руб.

Председатель совета директоров ПЗМЦ Иван Аверьянов не исключает, что реальной целью «Станкопрома» может быть обращение взыскания на недвижимое имущество предприятия. «В залоге у истца находится еще и наше оборудование стоимостью около 130 млн руб., но обратить взыскание он почему-то хочет на недвижимость, без которой завод не сможет работать и выполнять обязательства по контрактам, в том числе и государственным»,— говорит господин Аверьянов.

Рассмотрение дела по существу назначено на 17 июля.

Дмитрий Астахов