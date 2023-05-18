Жительницу Анапы осудили за контрабанду таблеток для похудения

Анапский городской суд признал виновной жительницу Анапы в незаконном перемещении (контрабанде) через границу РФ и Казахстана таблеток для похудения. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе заседания было установлено, что 53-летняя правонарушительница в декабре 2022 года заказала для личного пользования таблетки для похудения. Оказалось, что в составе препарата содержится сильнодействующее вещество — сибутрамин. Вещество было внесено в список запрещенных в России в 2007 году.

В отношении анапчанки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Злоумышленницу осудили на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.

Анастасия Донскова

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