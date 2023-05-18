Умер актер и режиссер сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

В возрасте 65 лет умер актер и режиссер Рустам Уразаев, сыгравший в «Глухаре», а также снявший несколько эпизодов этого сериала. О смерти господина Уразаева сообщил его коллега Рашид Маликов в социальной сети. Рустам Уразаев боролся с раком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Уразаев, 1992 год

Фото: РИА Новости Рустам Уразаев, 1992 год

Фото: РИА Новости

Как режиссер он также снял эпизоды сериалов «Женские истории», «Меч», «Паутина», «Пятая стража», «След» и других. Как актер снялся в сериалах «Албанец», «Знахарь» и других.

Последний раз господин Уразаев появлялся на экране в сериале 2019 года «Вирус», отмечала «Экспресс-газета». Тогда актер находился в одной из больниц в Москве, у него был рак.

Мария Федотова