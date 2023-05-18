Шашлык приготовят на компромиссе

Знаменитую и культовую шашлычную, расположенную в историческом квартале центра Ульяновска на ул. Федерации, региональное министерство имущественных отношений и архитектуры планировало снести, чтобы на этом месте возвести элитный жилой комплекс, однако на защиту любимого заведения общепита встали жители города, в том числе бизнес- и политэлиты. Губернатор предложил облправительству создать специальную рабочую группу, чтобы «решить вопрос цивилизованно». Рабочая группа нашла компромиссный вариант, который может удовлетворить все стороны. В то же время защитники исторического наследия обращают внимание на то, что у них есть сомнения по возможности строительства МКД в этом районе, где есть ограничения по высотности зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

В среду состоялось заседание специальной рабочей группы под председательством главы облправительства Владимира Разумкова, в которой приняли участие мэр Ульяновска, региональный министр имущественных отношений и архитектуры, уполномоченный по защите прав предпринимателей, депутаты регионального заксобрания и владельцы шашлычной, сообщила пресс-служба губернатора и областного правительства. Цель совещания — поиск решений по дальнейшей судьбе знаменитой шашлычной на ул. Федерации.

Кафе «Шашлычная» действует уже более 24 лет, за это время, как говорят ульяновцы, она стала «знаковым, культовым и легендарным заведением общепита», где всегда имеется шашлык высокого качества по доступным ценам. Расположенное в центре города, в популярном месте отдыха, кафе полюбилось как обычным горожанам, так и высоким чиновникам, представителям бизнеса и политических элит.

Однако в начале мая стало известно, что региональное минимущества и архитектуры планирует закрыть это заведение и снести его здание. В конце апреля собственник шашлычной Гульнара Бабаева получила претензию от министерства, в которой отмечалось, что срок договора аренды закончился в июне 2015 года, кроме того, право собственности на объект капстроительства не зарегистрировано, в связи с чем предлагается «в течение 15 дней освободить земельный участок от строений», в противном случае министерство намерено добиться этого через суд. По словам Гульнары Бабаевой, на самом деле мэрия перед истечением срока договора аренды не предупреждала о планах расторгать договор, и договор аренды считается продленным бессрочно. При этом мэрия исправно продолжала брать плату за аренду, не предъявляя претензий. Регистрировать право собственности на недвижимость руководство кафе пыталось неоднократно, но им предлагали «подождать», ссылаясь на то, что когда будет сформирован общегородской проект развития этой зоны, то и их заведение будет включено в него с соответствующими рекомендациями по перестройке. «Но власть поменялась, тот проект затих, а теперь — новые требования»,— пояснила госпожа Бабаева.

По неофициальной информации, на этом месте министерство планирует построить элитный многоквартирный дом бизнес-класса с торговым центром и внутренней двухэтажной парковкой.

После того как стало известно о планируемом сносе заведения общепита, представители общественности, политики и бизнесмены встали на защиту шашлычной. Губернатору Алексею Русских было направлено обращение горожан, в котором они просят отменить решение министерства, отмечая, что «возмущены подобным отношением к городу», что, по их мнению, это неправильно, когда на месте кафе намерены возвести «очередную точечную высотку». Под обращением более двух тысяч подписей.

Неделю назад на аппаратном совещании губернатор региона Алексей Русских отреагировал на призывы общественности и поручил председателю облправительства создать комиссию по решению судьбы заведения. «Нужно найти решение, чтобы мы никого не обидели, не нанесли какой-то негатив жителям и собственникам. Однозначно все должно соответствовать архитектурным требованиям, требованиям общепита, чтобы было все культурно. Может быть, предложить другое место размещения или узаконить существующее. У нас нет никакого желания кого-то лишить участка и бизнеса»,— заявил губернатор.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в среду на совещании рабочей группы «в результате конструктивного диалога» было решено, что минимущества и архитектуры «приостанавливает работы по выходу с заявлением в суд о высвобождении территории», «с собственником обсуждаются несколько вариантов решения вопроса для дальнейшей работы заведения», и «до окончательного решения вопроса шашлычная будет продолжать работу».

Гульнара Бабаева пояснила «Ъ-Волга», что им «было предложено два варианта». Первый — войти в проект строительства комплекса (на первом плане будет трехэтажное здание, где может разместиться шашлычная, второй линией, на заднем плане, будет построен МКД), второй вариант — владельцам шашлычной могут выделить земельный участок в центре города, так же в шаговой доступности, где и может быть построено новое здание кафе. При этом и в том, и в другом варианте владельцам кафе на время строительства, чтоб не прерывался бизнес, будет предложено новое временное место для размещения. И тот, и другой вариант Гульнара Бабаева считает приемлемыми. По словам участников совещания, пока предлагаемый проект строительства МКД «еще не утвержден, и неизвестно, срастется ли он», «работа продолжается, и все планы будут согласовываться, в том числе, и с владельцами шашлычной».

Между тем у членов регионального общественного движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» появились к планам минимущества и архитектуры по строительству МКД свои вопросы. По словам Ирины Зубовой, председателя совета реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в районе ул. Федерации как раз находится достопримечательное место «Ярмарочный квартал», имеющий ограничения по высотности зданий — не более трех этажей. Как сегодня проходят границы «Ярмарочного квартала», были ли они изменены, и если да, то на основании каких документов, неизвестно. В связи с этим движение готовит запросы в региональное управление по охране объектов культурного наследия.

Выяснить подробности планов по строительству жилищного комплекса у помощника губернатора по архитектуре и градостроительству Ольги Мельниковой не удалось — в четверг по своему телефону она была недоступна.

Председатель профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев сказал на совещании, что «помимо решения вопросов с собственниками шашлычной есть еще и интерес горожан, который шире — жителей города интересует, что и как там планируется построить». «Все это должно быть в рамках законодательства, а проект должен широко обсуждаться, чтобы не было, что поставят перед фактом. И мы будем внимательно следить, что будет предложено министерством взамен, и как это отразится на интересах горожан»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск