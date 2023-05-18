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Volkswagen Polo GTI получил юбилейную версию

Компания Volkswagen представила юбилейную версию «заряженного» хэтчбека Polo GTI — исполнение Edition 25.

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Volkswagen Polo GTI Edition 25

Volkswagen Polo GTI Edition 25

Фото: Volskwagen

Volkswagen Polo GTI Edition 25

Volkswagen Polo GTI Edition 25

Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo GTI Edition 25

Volkswagen Polo GTI Edition 25

Фото: Volkswagen

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Volkswagen Polo GTI Edition 25

Фото: Volskwagen

Volkswagen Polo GTI Edition 25

Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo GTI Edition 25

Фото: Volkswagen

Автомобиль сохранил 207-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Хэтчбек имеет заниженную на 15 мм подвеску и электронную имитацию блокировки дифференциала XDS.

Спецверсия отличается черными 18-дюймовыми колесами Adelaide, черными корпусами зеркал заднего вида, черной крышей, а также черными наклейками на бортах. Салон отделан черно-красной кожей, а в интерьере и на кузове появились логотипы Edition 25.

Тираж Volkswagen Polo GTI Edition 25 составит 2,5 тыс экземпляров. Продажи модели в Европе начнутся летом 2023 года.

Максим Вершинин

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