В Петербурге задержали председателя Объединения перевозчиков России Владимирова

ФСБ задержала председателя Объединения перевозчиков России Сергея Владимирова по подозрению в причастности к нелегальной торговле оружием, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, задержание

Всего в рамках дела задержано три человека, кроме Сергея Владимирова, это руководитель петербургского отделения организации Сергей Понеж и Евгений Ситников, предположительно, опосредованно связанный с Объединением. Сейчас все трое на допросе в ФСБ. Им вменяют системную переделку небоевого оружия в боевое. По предварительным данным, при обысках по месту жительства у них нашли несколько единиц стрелкового оружия.

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