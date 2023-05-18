Власти Севастополя расторгли по суду договор аренды участка под «домом Пляса»

Арбитражный суд Центрального округа города Севастополя занял сторону Правительства Севастополя в деле о расторжении договора аренды земельного участка под «домом Пляса». Об этом сообщает заместитель губерантора Севастополя Светлана Пирогова в своем Telegram-канале.

Как уточняет чиновница, Алексей Пляс подал кассационную жалобу, однако суд отказал в ней. По данным портала госзакупок, на проектирование и демонтаж «дома Пляса» направят более 300 млн руб. Заказчик работ - госучреждение «Парки и скверы», подрядчик - «Мостотрест». Работы планируют завершить в 2026 году.

«Дом Пляса» - народное название недостроенной гостиницы в Балаклаве на склоне горы Таврос. Строительство началось до присоединения Крыма к России. Назван по фамилии владельца стройки киевского бизнесмена Алексея Пляса. В 2016 году стройка была заморожена.

Олег Исаев

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