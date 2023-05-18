Ни рыбы, ни мяса

Пяти бывшим бортпроводникам авиакомпании Utair не удалось взыскать моральную компенсацию за дискриминацию и уменьшение числа полетов в результате написания коллективной жалобы в адрес своего руководства. Уволившиеся сотрудники просили выплатить по 1 млн руб. каждому. Суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска, придя к выводу, что нарушений нет, а снижение количества часов налета обусловлено общим снижением рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии отказал пяти бывшим бортпроводникам уфимского подразделения авиакомпании Utair в компенсации морального вреда с работодателя, оставив решение первой инстанции в силе.

С исками в июне прошлого года в Октябрьский райсуд Уфы обратились Александр Быстров, Хоммотчары Мурадов, Евгений Еремин, Алина Кадикова и Арман Калиев. Они сообщили, что работали в уфимской службе бортпроводников департамента кабинных экипажей летного директората «ЮТэйр — пассажирские авиалинии». В октябре 2021 года они уволились.

В сентябре 2021 года бортпроводники кабинного экипажа всех отрядов «ЮТэйр» направили гендиректору авиакомпании Андрею Мартиросову коллективную жалобу, в которой указали на необходимость соблюдения их трудовых прав, выполнения обещаний руководства по увеличению размера зарплаты. После этого руководство авиакомпании, отметили истцы в суде, стало давить на подписавших письмо сотрудников, назначив необоснованную инспекционную проверку с последующей аттестацией, а затем им вдвое уменьшили количество полетов, перестали назначать в рейс бортпроводниками-бригадирами, что отразилось на их зарплате. «Из-за постоянного давления со стороны работодателя у истцов ухудшилось состояние здоровья, часть из них была вынуждена получить листки нетрудоспособности»,— говорится в материалах дела. По мнению истцов, авиакомпания ограничила их в трудовых правах, допустила дискриминацию в связи с поддержкой коллективного обращения, принудила уволиться.

Бывшие бортпроводники просили суд обязать авиакомпанию выплатить каждому из них по 1 млн руб.

В октябре прошлого года Октябрьский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска. Суд указал, что нормы выработки и оплаты рабочего времени в августе, сентябре, октябре 2021 года были соблюдены, а сокращение количества часов налета обусловлено общим снижением количества рейсов.

В апелляционной жалобе истцы просили отменить решение, ссылаясь на результаты проверки Уральской транспортной прокуратуры, которая установила, что налет часов работников, подписавших жалобу, снизился по сравнению с другими сотрудниками. В решении суда не обоснованы расхождения позиций прокуратуры и работодателя, говорится в жалобе. Аттестация, организованная работодателем, была формальной, ранее подобные проверки знаний и надлежащего исполнения работниками трудовых функций не проводились, отметила прокуратура. Кроме того, у авиакомпании не было законных оснований для снижения нормы налета часов в отношении истцов.

В начале 2022 года Сургутский транспортный прокурор по обращению Александра Быстрова внес представление Андрею Мартиросову о недопустимости нарушения трудового законодательства по факту признаков дискриминации в отношении работников, направивших жалобу. «Учитывая результаты проведенной прокуратурой проверки исполнения ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“» требований трудового законодательства, выявившей признаки дискриминации в отношении отдельных работников, доводы заявителей об ущемлении их трудовых прав являются обоснованными»,— сообщил в отзыве заместитель Уральского транспортного прокурора Константин Лысенко.

Представитель «ЮТэйр» просила решение суда оставить без изменения.

В авиакомпании сообщили суду, что изменения в плане полетов происходят в зависимости от производственных задач, спроса на авиауслуги и сезонность. «Внесение изменений в графики работ бортпроводников также обусловлено рядом объективных причин, не всегда зависящих от авиакомпании»,— отметил ответчик.

Инспекция проводилась во всех отделениях департамента кабинных экипажей, по результатам которой в службе бортпроводников в Уфе выявлены факты низкой организации и слабого контроля со стороны руководящего состава за подготовкой персонала. Это стало основанием для проведения аттестации уфимского подразделения, сообщили в «ЮТэйр».

Верховный суд согласился с доводами суда первой инстанции, придя к выводу, что в трудовых договорах не установлено минимальное полетное время, нарушений трудового законодательства в части изменения плана полетов нет. Также не выявлено нарушений по начислению и индексации зарплаты бортпроводникам.

Связаться с истцами вчера не удалось, их контактов нет в открытых источниках.

«Решение апелляционной коллегии в целом можно характеризовать оправданным и полностью мотивированным для отказа в удовлетворении требований истцов,— полагает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.— Дело в том, что истцы несколько недооценили размытость некоторых формулировок в трудовом законодательстве и переоценили свои силы в споре. Понятие «дискриминационные условия» подразумевают, в первую очередь, ограничения работников и их условное отделение от коллектива из расовых и социальных взглядов, а создание заведомо некомфортных условий, вынуждающих работников уволиться, в законе не описывается».

Влада Шипилова