Полуостров невезения

Компания «Квадратные метры» в арбитражном суде Башкирии обжалует отказ Главархитектуры Уфы утвердить план планировки и межевания полуострова в Кузнецовском затоне. Ранее она добилась продления срока действия договора аренды этого участка до 2026 года. По данным «Ъ-Уфа», застройщик планирует возвести на полуострове высотный жилой комплекс, а также мост, который свяжет застраиваемую территорию с городом, и необходимую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На полуострове могут вырасти два десятка многоэтажных домов

Фото: Виль Тухватуллин, Коммерсантъ На полуострове могут вырасти два десятка многоэтажных домов

Фото: Виль Тухватуллин, Коммерсантъ

ООО «Квадратные метры» в арбитражном суде Башкирии пытается признать недействительным отказ Главархитектуры Уфы утверждать проекты планировки и межевания территории, ограниченной старицей Кузнецовский затон, улицей Пугачева и реками Уфой и Белой, а также обязать мэрию утвердить документы. Участок площадью около 25 га представляет собой вытянутый вдоль речного русла полуостров, соединенный с «материком» узкой перемычкой шириной примерно 200 м.

Как стало известно «Ъ-Уфа», поводом для разногласий между мэрией и компанией стали расположенные на полуострове городские леса. В отказе, который обжалуют «Квадратные метры», говорится, что на проектируемой территории расположены леса Уфимского городского лесничества. В спорном письме Главархитектура попросила откорректировать проекты по их границам.

Застройщик считает, что отказ был незаконным и необоснованным. Он отмечает, что лесные участки должны находиться на государственном кадастровом учете. Между тем выписка из ЕГРН не содержит информации о том, что участок расположен в границах лесов.

ООО «Квадратные метры» зарегистрировано в Уфе в июне 2005 года. Учредителями компании выступают Айрат Ишмуратов и Илшат Биккинин. В 2021 году компания получила 24 млн руб. убытка при выручке 51,4 млн руб.

Собеседники «Ъ-Уфа» утверждают, что «Квадратные метры» аффилированы с группой компаний «Первый трест».

Получить комментарии в ГК вчера не удалось.

В процессе разбирательства застройщик заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы, которая должна определить, существуют ли городские леса на полуострове, а при их наличии — подготовить заключение о наложении арендуемого участка на земли лесного фонда. Суд удовлетворил заявление. В декабре процесс был приостановлен до получения результатов судебной экспертизы. Перед экспертом башкирского филиала «Рослесинфорга» Александром Светлаковым, в частности, был поставлен вопрос о наличии или отсутствии на полуострове городских лесов.

«Квадратные метры» получили полуостров в аренду в 2017 году по договору комплексного освоения территории до февраля 2022 года. Компании было выдано градостроительное задание. Вид разрешенного использования земли тогда позволял возводить там индивидуальные жилые дома. К разработанному застройщиком проекту возникли замечания, Главархитектура направила его на доработку. После устранения замечаний компания попыталась утвердить документацию во второй раз, однако спустя год она потеряла актуальность из-за внесенных в градостроительный регламент изменений: участок стал располагаться в зоне многоэтажной жилой застройки.

Истцу выдали новое градостроительное задание, он подготовил проект строительства жилого комплекса и вновь попытался утвердить документацию. В 2021 году прокуратура Башкирии добилась отмены ряда положений правил землепользования и застройки, и участок вновь оказался в зоне индивидуального жилого строительства. Главархитектура вновь направила документацию на корректировку. Поскольку застройщик так и не успел приступить к освоению участка, он обратился в мэрию с предложением пересмотреть сроки договора аренды, однако получил отказ.

В декабре 2021 года «Квадратные метры» обратились в арбитражный суд Башкирии с требованием обязать мэрию продлить сроки действия договора до апреля 2026 года. Иск был полностью удовлетворен.

По данным «Ъ-Уфа», в настоящее время застройщик приступил к освоению полуострова. Согласно рендеру компании, там должны появиться около 20 высотных домов, а также спортплощадка и торговые объекты. Для выезда в город построят дорогу вдоль всего полуострова. Кроме того, в планах застройщика возведение моста через Кузнецовский пролив.

Управляющий партнер агентства недвижимости Art Estate Group Роберт Тагиров отмечает удачную перспективную локацию проектируемого комплекса. «Инфраструктура активно развивается, дороги и транспорт есть, а сам формат ЖК на полуострове является достаточно оригинальным для Уфы, такой проект определенно может стать знаковым для города. На мой взгляд, лучшим решением будет строительство комплекса бизнес-класса, возможно, с сегментом элитного жилья. Думаю, проект привлечет повышенный интерес и, как следствие, будет высоко востребованным, а стоимость жилья превысит средние показатели по рынку»,— полагает он.

Стоимость жилья на момент старта продаж может составить от 150 тыс. руб. за кв. м для комфорт-класса и 200 тыс. руб. для бизнес-класса. Участок площадью 25 га при высотной застройке половины его территории может вместить 160 тыс. кв. м жилья.

«Средняя себестоимость строительства в Уфе сейчас порядка 60-70 тыс. руб. плюс банковские проценты за проектное финансирование. Учитывая, что это сложный проект, просто подставить значение обычной себестоимости здесь нельзя. Дополнительными расходами станут социалка, дороги и так далее»,— полагает он.

Учитывая, что застраивать предполагается полуостров, могут возникнуть вопросы к грунтам, экологии, что также повлияет на удорожание проекта. Реализация этого проекта, по мнению господина Тагирова, может потребовать более 20 млрд руб., а выручка девелопера — достичь 25–30 млрд руб.

Наталья Балыкова