В Екатеринбурге на территории бывшей фабрики «Уралобувь» открылся Музей истории места

Музей истории места, посвященный фабрике «Уралобувь», открылся в Екатеринбурге по адресу ул. Мира 47. Проект реализован девелоперской компанией «Первостроитель» совместно с Музеем истории Екатеринбурга. Основными экспозициями стали архивные материалы «Уралобуви» , фотодокументы.

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Фабрика «Уралобувь» начала работать в 1937 году в районе Втузгородок. В 2005 году предприятие окончательно отказалось от обувного производства, став девелоперской компанией (с 2015 года стала называться «Первостроитель»). Ее знаковым проектом стал микрорайон Университетский, построенный на месте «Уралобуви». Компания построила около 100 тыс. кв. м производственных площадей, 25 тыс. кв. м жилья в Университетском, пять детских садов.

«Мы хотим всем напомнить, сколько людей отдали свою судьбу тем процессам, которые происходили в городе»,— рассказал на открытии директор компании «Первостроитель» Виктор Иванисенко. Заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин добавил, что музейное пространство должно конкурировать с кинотеатрами, театрами и «бессмысленным перелистыванием социальных страниц».

Для посетителей музей впервые откроет свои двери во время акции «Ночь музеев» 20 мая.

Виталий Красиков

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