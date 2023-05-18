Компания дорога правительству

Правительство Удмуртии исключило АО «Удмуртавтодор» из прогнозного плана приватизации на 2023 год. Республиканские власти объяснили это мерами финансового оздоровления компании, которую прежде требовали признать банкротом из-за долгов перед поставщиками. В частности, предприятие с января находится под управлением команды гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова. Новое руководство предприятия заявило на совещании в госсовете, что принятые меры уже дали положительный эффект, значительный объем задолженности реструктуризирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Пакет 100% акций АО «Удмуртавтодор» исключат из прогнозного плана приватизации собственности Удмуртии на 2023 год. Такое решение было принято накануне на заседании правительства республики, сообщает пресс-служба кабмина. Отмечается, что с такой инициативой вышло министерство имущественных отношений в связи с принятием комплекса мер по финансовому оздоровлению компании. Это решение предстоит утвердить депутатам госсовета республики.

Напомним, в январе 2023 года крупнейшее автодорожное предприятие республики, которое потребовали признать банкротом из-за больших долгов перед поставщиками, передали под управление ООО «Пиэмджи». Этой компанией владеет и руководит гендиректор авиакомпании «Ижавиа» и аэропорта Ижевска Александр Синельников.

Накануне же вопрос о текущей деятельности и перспективах развития предприятия АО «Удмуртавтодор» обсудили на заседании постоянной комиссии госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям.

«Вопрос для республики действительно острый, так как "Удмуртавтодор" является крупнейшим предприятием дорожной отрасли в регионе. При этом на начало прошлого года задолженность перед кредиторами, работниками предприятия, фискальными органами составила около 3 млрд руб. А в структуре предприятия трудятся более 1400 человек»,— отметил на своей странице во «ВКонтакте» председатель комиссии Тимур Ягафаров.

Как сообщает пресс-служба госсовета, на заседании министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев отметил, что для оказания предприятию помощи в финансировании, организации работ для обеспечения исправности техники и проведения мероприятий в части содержания дорог, дорожного ремонта и строительства была создана новая компания «Удмуртавтодорстрой», учредителями которой являются три государственных предприятия АО «Ижавиа», ДП «Ижевское» и АО «Удмуртавтодор». Основная задача — помочь «Удмуртавтодору» преодолеть кризис и выйти на получение прибыли, сохранив таким образом это предприятие в государственной собственности, подчеркнул министр.

На предприятии идет аудит и ревизионная проверка, оптимизация и реорганизация деятельности, рассказал директор по общим вопросам акционерного общества «Ижавиа» Павел Кульнев. По его словам, значительный объем задолженности «Удмуртавтодора» реструктуризирован, согласована рассрочка выплат. По части сделок, касающихся неправомерных взысканий, ведутся судебные споры. Также предприятие устанавливает соглашения в части лизинга оборудования и распоряжения имуществом.

«Положительный итог виден. Тот эксперимент, который мы запустили в начале года по созданию нового предприятия с целью стабилизации дорожной отрасли, нами признается успешным, у нас получается, и с поставленными задачами планово, потихоньку мы справляемся. Работы еще очень много. В договоре, который мы заключили на этот год, есть рентабельность, договор доходный. И всю деятельность по реструктуризации мы как раз ведем в рамках той доходности, которая есть»,— сказал Павел Кульнев.

Ранее министр транспорта Алексей Горбачев говорил «Ъ-Удмуртия», что перед новой командой стоит задача за три года вывести «Удмуртавтодор» из кризиса.

Депутаты, в свою очередь, обратили внимание на необходимость комплексной работы по финансовому оздоровлению предприятия, чтобы оно смогло продолжить содержание дорожной сети республики. Тимур Ягафаров поручил уже в июне представить информацию о проведенном анализе материально-технического состояния предприятия и об итогах независимой аудиторской проверки АО «Удмуртавтодор».

Минимущество Удмуртии пыталось трижды продать 100% акций АО «Удмуртавтодор» в 2021–2022 годах, но заявок на аукционы не поступило. Предприятие оценили в 3,3 млрд руб. В результате правительство отказалось от планов продать крупнейшее дорожное предприятие республики. Однако в ноябре 2022 года его вновь включили в прогнозный план приватизации — на 2023 год, правда, тогда в миндортрансе республики заявляли, что продавать предприятие не хотят.

АО «Удмуртавтодор» — крупнейшее предприятие дорожной отрасли Удмуртии. Оно было образовано в 1926 году, в 2019 году было принято решение передать ему 99,99% акций ДП «Ижевское», другого крупного дорожного предприятия. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка АО «Удмуртавтодор» составила 3,2 млрд руб., чистый убыток — 678 млн руб.

Михаил Красильников

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