Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае

На участке Камарчага—Балай Красноярской железной дороги сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, сообщила Красноярская железная дорога. Пострадавших и угрозы экологии нет, заявили там. Что перевозилось в вагонах, не уточняется.

«В 20:04 по местному времени на перегоне Камарчага—Балай двухпутного электрифицированного участка КрасЖД Красноярск Восточный—Уяр произошел сход пяти вагонов грузового поезда»,— сказано в сообщении.

Из-за произошедшего на час и более могут задержаться следующие пассажирские поезда: электропоезд Снежница—Красноярск—Заозерная (отправление из Красноярска в 20:30 местного времени), поезд № 124 Красноярск—Абакан, поезд № 347 Северобайкальск—Барнаул, поезд № 605 Карабула—Красноярск.