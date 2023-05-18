В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке на улице Есенина эвакуировали 30 человек

В Краснодаре эвакуировали 30 человек по причине пожара в жилом многоэтажном доме на улице Есенина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 18:06. Прибывшие на место пожарные установили, что в одной из квартир 17-этажного здания на девятом этаже горит балкон. К 18:28 огонь локализировали на площади 2 кв.м.

Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

К ликвидации пожара привлекли 27 человек и восемь единиц спецтехники.

Анастасия Донскова

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