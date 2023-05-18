Куратор краевого центра помощи мобилизованным может возглавить реготделения фонда поддержки участников СВО

Куратор краевого центра помощи мобилизованным Константин Строгий может возглавить региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщает информагентство Ura.ru со ссылкой на собственные источники. Сам Константин Строгий в беседе с агентством заявил, что вопрос о руководителе реготделения фонда остается открытым. «У нас еще ни одного сотрудника нет», — отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Строгий был назначен куратором центра помощи мобилизованным в ноябре прошлого года. Ранее Константин Строгий возглавлял краевое госюрбюро, работал директором краевого агентства по делам юстиции и мировых судей, служил на различных должностях в МВД свыше 35 лет, закончив службу в должности замначальника полиции ГУ МВД РФ по Пермскому краю в звании полковника, работал в администрации губернатора Пермского края на различных должностях.