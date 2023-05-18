В Петербурге задержали выходца из Тверской области за реабилитацию нацизма

Полиция задержала 54-летнего уроженца Тверской области по подозрению в реабилитации нацизма, сообщает 78.ru со ссылкой на полицейский главк региона. Ему вменяют радикальные сообщения в соцсетях.

По версии следствия, около года назад подозреваемый написал сообщение, в котором отрицал установленные Нюрнбергским судом факты. В ходе обыска у мужчины изъяли два мобильных телефона и ноутбук. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ).

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