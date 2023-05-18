Мэр Ярославля объявил о запуске по Волге плавучего ресторана

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что в городе со следующей недели появится плавучий ресторан, теплоход будт работать до конца навигации. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Артем Молчанов Артем Молчанов

Фото: Артем Молчанов

Владельцем теплохода-ресторана является ООО «Все теплоходы», зарегистрированное в Москве. Судно будет курсировать по Волге между Ярославлем, Тутаевом и Рыбинском. Мэр Ярославля сообщил, что на корабле будут гастрономические туры и детская анимация.

«Перед текущим сезоном навигации теплоход прошел модернизацию. В нем усовершенствовали интерьер, сделали внутреннюю и внешнюю подсветку»,— пишет Артем Молчанов.

На сайте проекта указано, что плавучий ресторан будет также плавать до Толгского монастыря, на нем планируют проводить свадьбы и дискотеки. О какой-либо прибыли для города от частного проекта мэр не сообщает.

Андрей Иванов