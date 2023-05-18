Бывшая ахтубинская чиновница обвиняется в превышении полномочий

Следственные органы СК России по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела имущественных отношений и землепользования администрации МО «Город Ахтубинск». Как сообщает пресс-служба ведомства, экс-чиновнице предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в 2022 году подозреваемая, зная о невозможности продажи земельного участка коммерческого назначения, заключила с одной из жительниц города договор купли-продажи этого участка по улице Иванова за 400 тысяч рублей. Таким образом, она причинила государству ущерб в размере не менее 1 млн рублей. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Никита Маркелов