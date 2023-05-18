В Нижнедевицком районе Воронежской области временно приостановлены два аграрных проекта на 4,2 млрд рублей

В Нижнедевицком районе Воронежской области приостановлена реализация двух крупных аграрных проектов. Об этом «Ъ-Черноземье» по итогам брифинга сообщил глава района Владимир Просветов.

Первый проект — птецеводческий комплекс группы «Черкизово» по выращиванию бройлеров мощностью 11,86 тыс. голов в год, в который планируется вложить 3 млрд руб. Второй — шесть площадок инкубатора на 6 млн яиц компании «Донская индейка» (1,2 млрд руб., в том числе около 30% — собтственные средства).

Реализация двух проектов приостановлена из-за общеэкономической ситуации, уточнил господин Просветов. Так, «Донская индейка» рассчитывала на участие в проекте французских партнеров, но после начала спецоперации России на Украине с этим возникли сложности. При этом компании необходимо около года для завершения строительства, сказал «Ъ-Черноземье» господин Просветов.

Александр Прытков, Олег Мухин

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