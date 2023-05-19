Армянская музыка от группы «Ашуг», шоу «Звездные войны» и битва клавиров

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга пройдет выступление армянского ансамбля, мультимедийное представление с оркестром и картинами Мане и шоу с органной музыкой из «Звездных войн» в Планетарии. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».
Церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе, Petrikirche)
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
19 мая в 19:00 петербуржцев и гостей города ждет органный концерт в Петрикирхе — «Орган. Toп-10». Музыканты из Amadeus Concert сыграют десять музыкальных произведений, которые они считают величайшими органными композициями всех времен. Программа рассчитана и для тех, кто только знакомится с духовым органом, и для завсегдатаев подобных концертов.
«Битва Органов» в Петрикирхе
Фото: Amadeus Concerts
Еще одно выступление для любителей классической музыки пройдет также в Петрикирхе 20 мая в 15:00. Amadeus Concert выступит с программой «Бах: орган vs. клавесин» в рамках цикла «Битва клавиров». «Два музыканта, два инструмента, но один композитор — зато какой! В этот раз музыка Баха столкнется с... музыкой Баха!»— делятся информацией организаторы.
Мультимедийное шоу «Ожившие полотна»
Фото: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»,
В тот же день, 20 мая, петербургский мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» встретит гостей на масштабное мультимедийное шоу «Ожившие полотна». Под живое исполнение симфонического оркестра художник будет писать известные виды с полотен импрессионистов в режиме реального времени. С помощью искусственного интеллекта картины будут оживать на глазах зрителей. Шоу пройдет в 14:00 и в 16:00.
Концерт музыкальных произведений из киносаги «Звёздные войны»
Фото: Планетарий №1
В Планетарии № 1 в эту субботу, 20 мая, пройдет музыкальное шоу «Star Wars». Саундтреки Джона Уильямса из вселенной «Звездных войн» прозвучат в самом космическом месте Петербурга в исполнении органа. В шоу под куполом также примут участие тематические персонажи. Зрителей ждет атмосферный закадровый голос и множество сюрпризов для ценителей киновселенной.
Сцена из спектакля «Руслан и Людмила»
Фото: Александринский театр
20 и 21 мая в 18:00 на основной сцене Александринского театра пройдут показы спектакля «Руслан и Людмила». Постановка создана по мотивам одноименной поэмы А. С. Пушкина и адресована зрителям старше 12 лет. Это первая работа молодого режиссера Антона Оконешникова, известного проектами в области детского театра. Режиссер задумал спектакль как увлекательное и яркое мультимедийное приключение для юных зрителей и их родителей.
Ансамбль «Ашуг»
Фото: ансамбль «Ашуг»
22 мая лютеранский храм Петрикирхе примет выступление ансамбля армянских песен «Ашуг». На сцене прозвучат классические и народные произведения Армении. Посетителей ждут орган, дудук, канон, флейта, скрипка, дхол и вокал. Концерт пройдет в рамках VIII международного фестиваля «Классика без границ».
Концерт «Интерстеллар» в Планетарии №1
Фото: Планетарий №1
Саундтрек Ханса Циммера из фильма «Интерстеллар» прозвучит 26 и 27 мая в Планетарии № 1. Петербургские музыканты из Amadeus Concerts в составе струнного оркестра исполнят произведения под звездным куполом.
19 мая на сцене Vokzal1853 выступит финалистка конкурса «Мисс Россия 2010» и певица Ханна. В этот же день, 19 мая, на площадке Factory 5 «Севкабель Порта» выступит коллектив из Чебоксар «Обстоятельства». Их музыка — рефлексия 2010-х годов и жизни в родном городе далеко от столиц.
Вокалист рок-группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
24 мая на сцене БКЗ «Октябрьский» будет сыграна программа Алексея Горшенева с программой «Кукрыниксы. Лучшее». На концерте зрителей ждут лучшие песни за 25-летнюю историю группы в сопровождении оркестра. Еще одно 25-летие концертной деятельности отпразднует Дима Билан. 25 мая в Ледовом дворце он представит программу «Гладиатор. 25 лет для вас».
26 мая состоятся открытия двух фестивалей на площадках «Севкабель Порта». С 26 по 28 мая пройдет ярмарка современного искусства Port Art Fair. В ней примут участие галереи, объединения и независимые художники. По итогам open-call из 700 заявок было отобрано 70 авторов, которые представят свои работы. С 26 мая по 4 июня состоится фестиваль «Чужих детей не бывает», приуроченный к Дню защиты детей и посвященный счастливому детству. В программу входят лекции для родителей, вечерний утренник для взрослых, выставки, выступления и ярмарки. Большая часть средств, вырученных на мероприятиях фестиваля, будет направлена в благотворительные фонды.
На этой неделе в кинотеатрах Петербурга можно будет увидеть несколько кинопремьер. Хоррор о находке неизвестных видеозаписей и поездке в пустыню «Адская пасть Мохаве». Американская комедия про одинокого и безработного Шрайвера, которого по ошибке принимают за известного автора,— «Большая или маленькая ложь». Российский исторический детектив Константина Станиславского про жизнь городского «дна» в московских трущобах — «Хитровка. Знак четырех».