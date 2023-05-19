Армянская музыка от группы «Ашуг», шоу «Звездные войны» и битва клавиров

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга пройдет выступление армянского ансамбля, мультимедийное представление с оркестром и картинами Мане и шоу с органной музыкой из «Звездных войн» в Планетарии. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе, Petrikirche)

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе, Petrikirche)

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

19 мая в 19:00 петербуржцев и гостей города ждет органный концерт в Петрикирхе — «Орган. Toп-10». Музыканты из Amadeus Concert сыграют десять музыкальных произведений, которые они считают величайшими органными композициями всех времен. Программа рассчитана и для тех, кто только знакомится с духовым органом, и для завсегдатаев подобных концертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Битва Органов» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts «Битва Органов» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts

Еще одно выступление для любителей классической музыки пройдет также в Петрикирхе 20 мая в 15:00. Amadeus Concert выступит с программой «Бах: орган vs. клавесин» в рамках цикла «Битва клавиров». «Два музыканта, два инструмента, но один композитор — зато какой! В этот раз музыка Баха столкнется с... музыкой Баха!»— делятся информацией организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультимедийное шоу «Ожившие полотна»

Фото: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история», Мультимедийное шоу «Ожившие полотна»

Фото: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»,

В тот же день, 20 мая, петербургский мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» встретит гостей на масштабное мультимедийное шоу «Ожившие полотна». Под живое исполнение симфонического оркестра художник будет писать известные виды с полотен импрессионистов в режиме реального времени. С помощью искусственного интеллекта картины будут оживать на глазах зрителей. Шоу пройдет в 14:00 и в 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт музыкальных произведений из киносаги «Звёздные войны»

Фото: Планетарий №1 Концерт музыкальных произведений из киносаги «Звёздные войны»

Фото: Планетарий №1

В Планетарии № 1 в эту субботу, 20 мая, пройдет музыкальное шоу «Star Wars». Саундтреки Джона Уильямса из вселенной «Звездных войн» прозвучат в самом космическом месте Петербурга в исполнении органа. В шоу под куполом также примут участие тематические персонажи. Зрителей ждет атмосферный закадровый голос и множество сюрпризов для ценителей киновселенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Руслан и Людмила»

Фото: Александринский театр Сцена из спектакля «Руслан и Людмила»

Фото: Александринский театр

20 и 21 мая в 18:00 на основной сцене Александринского театра пройдут показы спектакля «Руслан и Людмила». Постановка создана по мотивам одноименной поэмы А. С. Пушкина и адресована зрителям старше 12 лет. Это первая работа молодого режиссера Антона Оконешникова, известного проектами в области детского театра. Режиссер задумал спектакль как увлекательное и яркое мультимедийное приключение для юных зрителей и их родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль «Ашуг»

Фото: ансамбль «Ашуг» Ансамбль «Ашуг»

Фото: ансамбль «Ашуг»

22 мая лютеранский храм Петрикирхе примет выступление ансамбля армянских песен «Ашуг». На сцене прозвучат классические и народные произведения Армении. Посетителей ждут орган, дудук, канон, флейта, скрипка, дхол и вокал. Концерт пройдет в рамках VIII международного фестиваля «Классика без границ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Интерстеллар» в Планетарии №1

Фото: Планетарий №1 Концерт «Интерстеллар» в Планетарии №1

Фото: Планетарий №1

Саундтрек Ханса Циммера из фильма «Интерстеллар» прозвучит 26 и 27 мая в Планетарии № 1. Петербургские музыканты из Amadeus Concerts в составе струнного оркестра исполнят произведения под звездным куполом.

19 мая на сцене Vokzal1853 выступит финалистка конкурса «Мисс Россия 2010» и певица Ханна. В этот же день, 19 мая, на площадке Factory 5 «Севкабель Порта» выступит коллектив из Чебоксар «Обстоятельства». Их музыка — рефлексия 2010-х годов и жизни в родном городе далеко от столиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокалист рок-группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Вокалист рок-группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

24 мая на сцене БКЗ «Октябрьский» будет сыграна программа Алексея Горшенева с программой «Кукрыниксы. Лучшее». На концерте зрителей ждут лучшие песни за 25-летнюю историю группы в сопровождении оркестра. Еще одно 25-летие концертной деятельности отпразднует Дима Билан. 25 мая в Ледовом дворце он представит программу «Гладиатор. 25 лет для вас».

26 мая состоятся открытия двух фестивалей на площадках «Севкабель Порта». С 26 по 28 мая пройдет ярмарка современного искусства Port Art Fair. В ней примут участие галереи, объединения и независимые художники. По итогам open-call из 700 заявок было отобрано 70 авторов, которые представят свои работы. С 26 мая по 4 июня состоится фестиваль «Чужих детей не бывает», приуроченный к Дню защиты детей и посвященный счастливому детству. В программу входят лекции для родителей, вечерний утренник для взрослых, выставки, выступления и ярмарки. Большая часть средств, вырученных на мероприятиях фестиваля, будет направлена в благотворительные фонды.

На этой неделе в кинотеатрах Петербурга можно будет увидеть несколько кинопремьер. Хоррор о находке неизвестных видеозаписей и поездке в пустыню «Адская пасть Мохаве». Американская комедия про одинокого и безработного Шрайвера, которого по ошибке принимают за известного автора,— «Большая или маленькая ложь». Российский исторический детектив Константина Станиславского про жизнь городского «дна» в московских трущобах — «Хитровка. Знак четырех».

Полина Пучкова