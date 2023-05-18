Автомобиль пропавшего бизнесмена из Кропоткина найден в лесополосе Волгоградской области

Автомобиль Subaru пропавшего без вести Александра Полещука , предпринимателя из Кропоткина, нашли в лесополосе в Волгоградской области. Информацию об этом «Ъ-Кубань» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Однако подробности не сообщаются.

По данным Kub Mash, машину обнаружили местные жители в пяти километрах от Котельников в сторону Волгограда. Снаружи автомобиль был заперт. Транспортное средство забрала полиция.

Напомним, Александр Полещук пропал 10 мая. По данным СМИ, он выехал из Кропоткина на Subary Legacu в Ростовскую область. После чего перестал выходить на связь.

Олег Исаев

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