Полицейские в Ростовской области считают недостаточной активность казачьих дружин

В ряде муниципалитетов Ростовской области скорректируют организацию работы казачьих и народных дружин для повышения ее эффективности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как сказано в сообщении, в охране общественного порядка в Ростовской области вместе с полицейскими принимают участие 1084 казака-дружинника и 104 конных подразделения. С начала года казачьи дружины помогли выявить 5 тыс. административных правонарушений и 280 преступлений.

Однако в ряде муниципалитетов казачьи патрули работают недостаточно активно, считают в полиции. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил департаменту по казачеству проанализировать ситуацию и принять необходимые меры.

Кристина Федичкина