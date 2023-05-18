В Воронежской области планируют построить еще четыре молочных комплекса

В трехлетней перспективе в Воронежской области может появиться еще четыре молочных комплекса. Об этом сообщили в областном департаменте аграрной политики. Потенциальных инвесторов и других деталей там не назвали.

Также в регионе планируют модернизировать действующие молочные заводы. Это «позволит сохранить лидирующие позиции по производству отдельных видов продукции и обеспечить дальнейший рост объемов агроэкспорта», рассказали в департаменте.

За последние 12 лет в молочную отрасль в Воронежской области было вложено более 60 млрд руб.: построено 30 молочных комплексов, реконструированы старые мощности. Молочным скотоводством в регионе занимаются более 200 сельхозорганизаций. С 2020 года ежегодно в регионе производится более 1 млн т молока, говорится в сообщении.

Олег Мухин

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